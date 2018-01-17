В Москве уволили выступавшего против передачи земель Тимирязевской академии под застройку

Декан факультета агрономии и биотехнологии Тимирязевской академии Александр Соловьев, выступавший против передачи земли учебного заведения под застройку, уволен по распоряжению ректора, сообщает РБК.

«Связываю это с тем, что был организатором протестов против передачи наших опытных полей под коммерческую застройку. Теперь я — профессор на четверть ставки как минимум до конца окончания контракта до лета», — сказал Соловьев.

В свою очередь, «Коммерсанту» он пояснил, что поводом для увольнения стали три выговора. Один — за отсутствие на рабочем месте. Хотя, по его словам, Соловьев в тот день «вместе с другими сотрудниками академии находился на заседании аграрного комитета Госдумы».

«Второй — за якобы плохую успеваемость на факультете, третий — за то, что в факультетской лаборатории находились посторонние. Хотя это были наши же студенты», — добавил преподаватель.

Он также намерен аннулировать решения о выговорах, для этого Соловьев подаст иски в суд.

Напомним, Соловьев участвовал в протестах против передачи опытных полей академии под застройку в обмен на компенсацию и поля в другом районе. Для решения вопроса сотрудники учебного зведения обратились к президенту России Владимиру Путину.

Однако спустя несколько месяцев ректор Тимирязевской академии ушел в отставку, а на его место пришла Галина Золина, которая была заместителем бывшего губернатора Краснодарского края Александра Ткачева.

После ее прихода из академии стали уходить преподаватели, они жаловались на сокращение надбавок к зарплате.