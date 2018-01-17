Неизвестные в масках подожгли офис «Мемориала» в Ингушетии

Ночью в 3:35 неизвестные подожгли офис международной правозащитной организации «Мемориал», находящийся в Назрани по адресу Муталиева 46.

На видео, зафиксировавшем поджог, видны два молодых человека в масках и перчатках, которые приставляют лестницу к крыше и взбираются по ней на второй этаж, где и находится офис «Мемориала».

Фото: «Мемориал»

У поджигателей в руках была канистра. В кабинете руководителя назрановского «Мемориала» Тимура Акиева найдена расплавленная пластиковая бутылка с отчетливым запахом керосина. На записи видно, как молодые люди пытаются сломать одну из видеокамер, установленных на здании офиса.

По предположению Акиева, поджигатели, забравшись в его кабинет, оказались в ловушке, так как кабинет был заперт. Именно поэтому преступники не смогли поджечь остальные помещения офиса. Пожарные приехали быстро, к 4 часам огонь был потушен.

Руководитель ПЦ «Мемориала» Олег Орлов связывает поджог офиса «Мемориал» с задержанием главы чеченского «Мемориала» Оюба Титиева.

«Хотя наша работа в Ингушетии никак не была связана с чеченской тематикой, мы безусловно связываем это нападение с фабрикацией уголовного дела против Оюба Титиева и выдавливанием «Мемориал» из Чечни», —сказал он.

За руководителем программы «Горячие точки» Олегом Орловым, сотрудниками «Мемориала», адвокатом Оюба Титиева Петром Заикиным и журналистами «Новой газеты», прибывшими в Чечню для поддержки Оюба Титиева и освещения ситуации, осуществляется плотное наружное наблюдение.

За два дня правозащитников и адвоката пять раз задерживали, проверяя на предмет причастности к незаконным вооруженным формированиям. На третий день их пребывания в регионе был сожжен офис «Мемориала» в Назрани.

По мнению адвоката Петра Заикина, случившееся «безусловный сигнал правозащитникам, который следует интерпретировать, как угрозу. С точки зрения закона, поджог необходимо квалифицировать в соответствии с п.3 ст.3 федерального закона “О противодействии терроризму". А именно – совершение взрыва, поджога или иных действий...в целях дестабилизации деятельности международных организаций».