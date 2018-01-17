Суд арестовал напавших на учительницу и четвероклассников подростков в Перми

Суд арестовал на два месяца двоих подростков, напавших с ножами на учителя и четвероклассников в пермской школе, сообщает корреспондент «Новой газеты».

Заседание суда проходило в выездном режиме в Городской клинической больнице №4, где находятся двое нападавших (в соседних палатах) и пострадавшая учительница.

Согласно решению суда, один из подростков будет помещен в больничный блок СИЗО, а второй пока останется на лечении.

Устроившие драку на ножах подростки были допрошены следователями 16 января. Молодые люди не отрицали, что нанесли повреждения ученикам 4 класса и учительнице.

Конфликт в пермской школе с участием бывшего ученика произошел 15 января. Отчисленный подросток вместе с другим учеником школы с ножом напал на учительницу и четвероклассников.

Учительница, которая получила 17 ножевых ранений во время драки подростков, пришла в сознание 16 января. У учительницы есть двое детей. Дочь учится в шестом классе той школы, где произошел инцидент.

По факту инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). В результате пострадали 15 человек; из них 12 госпитализированы с травмами, еще у троих — психологические травмы.