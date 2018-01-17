Священника РПЦ Грозовского приговорили к 14 годам за педофилию

Священник и бывший духовник футбольного клуба «Зенит» Глеб Грозовский приговорен к 14 годам колонии строго режима за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении школьниц, сообщает РИА Новости.

Агентство уточняет, что отсчет срока заключения начнется с сентября 2014 года, когда его арестовали в Израиле, а потом депортировали в Россию.

По версии следствия, священнослужитель в 2011 и 2013 годах совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 9-летней и 12-летней воспитанниц летних православных лагерей в Приозерском районе Ленинградской области и в Греции.

Грозовский уехал в Израиль осенью 2013 года, чтобы принять участие в работе по реабилитации алко- и наркозависимых в «Центре здоровой молодежи». С тех пор на родину он не возвращался. В апреле 2014 года его объявили в международный розыск, в сентябре того же года задержали и позже арестовали.

19 января 2016 года окружной суд Иерусалима согласился удовлетворить просьбу России экстрадировать священника. В Израиле Грозовский, ссылаясь на свои национальные корни, пытался получить гражданство, однако получил отказ.

Также священнослужитель заявлял, что вернется в Россию «в качестве свободного гражданина, а не заочно обвиненного и арестованного лишь по факту ложных свидетельств».