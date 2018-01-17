В Госдуму вновь внесут легализующий ЧВК законопроект

На рассмотрение Госдумы в ближайшее время внесут законопроект, легализующий частные военные компании (ЧВК), рассказал «Новой газете» первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.

«Законопроект вносился еще в предыдущем созыве депутатами фракции „Справедливая Россия“. Тогда он был отклонен — большинство депутатов не поддержали его, документ получил отрицательное заключение правительства. Но последние события подтверждают актуальность этого законопроекта. Во-первых, Россия все больше присутствует в мировой экономике. Наши компании ведут строительство очень важных объектов в разных странах, в том числе в горячих точках. Они нуждаются в охране. Чаще всего этим занимаются частные военные компании, поэтому логично, чтобы в России они были. Во-вторых, Россия участвует в конфликтах, в том же сирийском. Было бы правильно, если бы к этой операции привлекались профессионалы, имеющие большой опыт. Для этого тоже нужны частные-военные компании», — сказал он.

Согласно регламенту, законопроект сначала должен быть направить на заключение в правительство, пояснил собеседник. «Я думаю, мы это сделаем на следующей неделе», — уточнил Емельянов. После этого представители «Справедливой России» «будут стремиться внести его [на рассмотрение] в Госдуму». «Надеемся, что отзыв из правительства придет вовремя», — отметил зампред комитета по госстроительству и законодательству.

По словам Емельянова, в 2014 году законопроект отклонили, так как тогда его сочли «несвоевременным», было решено, что задачи, которые возлагаются на ЧВК, могут решать другие структуры. «Жизнь показала, что частные военные компании могут решать некоторые вопросы, например, связанные с операцией в Сирии, более эффективно, нежели государственные структуры», — заявил собеседник. По его словам, этот довод будет одним из аргументов, который приведут депутаты в защиту законопроекта в новой редакции.

Емельянов сообщил, что законопроект претерпит небольшие изменения. «В нем останется то, что уже прописано: задачи, ограничения, права и обязанности, социальные гарантии сотрудников частных военных компаний. Одно из главных ограничений — они не могут участвовать в операциях, нарушающих суверенитет других стран. Если они появятся в какой-то стране, то только по приглашению правительства. В этом их отличие от наемников, которые существуют в других странах и часто использовались для государственных переворотов и прочих незаконных действий».

ЧВК запретят изменять границы государств, свергать законные органы власти, вести подрывную деятельность, разрабатывать, покупать или хранить оружие массового поражения. Закон также позволит привлекать их к защите разных объектов, включая месторождения нефти и газа, железные дороги.

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15 января глава МИД России Сергей Лавров предложил законодательно обеспечить защиту интересов ЧВК, а председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов сообщил «Новой газете», что в Думу пока не поступал законопроект о легализации деятельности ЧВК. При этом он заявил о необходимости реализовывать легализацию ЧВК именно через отдельный закон.

В 2014 году депутаты от «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект о частных военно-охранных компаниях, которые регламентировали их деятельность. Однако он получил отрицательные отзывы профильных ведомств. Ранее, в 2012 году, Владимир Путин, занимавший тогда пост премьер-министра, поддержал идею создания в России системы ЧВК.