РБК узнал о задержании экс-главы службы безопасности Бориса Березовского

16 января оперативники ФСБ задержали бывшего руководителя службы безопасности Бориса Березовского Сергея Соколова. Соколова и его коллег подозревают в незаконном хранении оружия и проверяют на причастность к инсценировке терактов. Об этом узнал РБК от источника в ФСБ. Информацию подтвердил собеседник издания в центральном аппарате МВД.

По данным РБК, помимо Соколова оперативники задержали двух сотрудников коммерческой компании «Федеральный информационный центр «Аналитика и безопасность», в которой Соколов работал экспертом. Один из задержанных — директор «Аналитики и безопасности» Руслан Мильченко. Еще один задержанный — бывший руководитель службы безопасности «Тольяттиазота» Олег Антошин. В компании отказались от комментариев и заявили, что он больше года у них не работает.

Против Соколова и Антошина возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК России (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия). Соколова проверяют на причастность к инсценировке теракта. Кроме того, задержанных проверяют на причастность к деятельности преступной группировки «Законовские» («Барыги»).

9 января депутат Госдумы Андрей Луговой в запросе к генеральному прокурору Юрию Чайке попросил проверить следствие и дознание по делам указанной ОПГ. Он утверждает, что имело место укрывательство преступлений ОПГ «Законовские» и фабрикации уголовных дел. К этому, по словам парламентария, могут быть причастны экс-глава следственного отдела по Промышленному району управления СК России по Самарской области Олег Трухман и начальник Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Самарской области Вадим Нещадимов.