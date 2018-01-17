СК признал поножовщину в пермской школе cпланированным нападением

Следственный комитет предъявил обвинение в покушении на убийство двух и более лиц по предварительному сговору подросткам, которые совершили нападение в пермской школе. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

«По версии следствия, 15 января 2018 года учащийся 10 класса и его несовершеннолетний знакомый – бывший ученик этого учебного заведения – пришли в школу, вооружившись ножами. Обвиняемые умышленно нанесли 9 ученикам и учительнице множественные ножевые ранения», — сообщается на официальном сайте СК.

Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, пп. «а, в,ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Ранее в среду суд арестовал на два месяца двоих молодых людей, ранивших школьников и учителя. После выписки из медицинского учреждения оба нападавших будут переведены в СИЗО.

Мотивы преступления и обстоятельства нападения выясняются.

Конфликт в пермской школе с участием бывшего ученика произошел 15 января. Отчисленный подросток вместе с другим учеником школы с ножом напал на учительницу и четвероклассников, а затем молодые люди ранили друг друга. Учительница, которая получила 17 ножевых ранений во время драки подростков, пришла в сознание 16 января.