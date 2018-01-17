Власти Казахстана хотят платить блогерам за продвижение идеи перехода казахского алфавита на латиницу

На портале электронного правительства Казахстана появился задокументированный план мероприятий по переходу казахского алфавита на латиницу до 2025 года.

По нему, переход состоится в три этапа, и на каждом из них для «информационной работы» предлагается привлечь казахстанских блогеров – на эти цели разработчики плана предлагают потратить до 2025 года 462 миллиона тенге (примерно 78,5 миллионов рублей). Предполагается, что пропаганда будет проходить в социальных сетях и начнется в этом году. За эту отрасль будет отвечать министерство культуры и спорта.

В качестве информационной работы предполагается также размещение мотиваторов на латинице, создание специальных хэштегов, продвигающих латиницу, а также подготовка социальных телероликов «о достижениях перевода казахского алфавита на латинскую графику».

Кроме того, в документе рассматривается возможность перехода казахстанских паспортов на латинскую графику до 2021 года (сейчас там печатаются имена-фамилии на английском языке и на казахской кириллице). Предполагается также, что для перевода казахского алфавита на латиницу в республике будет создано отдельное юридическое лицо, которому выделят 602 миллиона тенге.

Документ предлагается к общественному обсуждению до 30 января, после чего начнется его официальное рассмотрение в правительстве и парламенте.

Казахстан намерен перевести государственный алфавит на латиницу к 2025 году. Указом Нурсултана Назарбаева утвержден вариант начертания нового алфавита, однако он вызвал большую критику внутри самого Казахстана из-за наличия большого количества букв с апострофами, что делает его абсолютно нечитаемым. Позже разработчики алфавита заявили, что этот вариант не окончательный, однако в конце 2017 года Нурсултан Назарбаев заявил журналистам, что «нынешний вариант – правильный».