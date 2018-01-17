В Кремле отвергли кампанию против правозащитников в Чечне из-за ареста главы местного отделения правозащитной организации «Мемориала» Оюба Титиева, сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что он не думает, «что можно делать подобные выводы».

«Идет следствие и, собственно, только следствие уполномочено определить, насколько обоснованы эти заявления. На основании этого делать какие-то обобщенные выводы не считаем возможным», — добавил он.

При упоминании пожара, который произошел накануне в офисе ингушского филиала «Мемориал» в Назрани, Песков заявил, что «это две разные республики, два разных субъекта Российской Федерации».

В ночь на 17 января неизвестные подожгли офис «Мемориала» в Назрани. Руководитель «Мемориала» Олег Орлов заявил, что связывает поджог офиса организации с задержанием Титиева.

Напомним, Оюба Титиева арестовали в Чечне в начале января. Его обвиняют в хранении наркотиков. Правозащитник передал через адвоката заявление на имя президента России Владимира Путина, председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина и директора ФСБ Александра Бортникова. В нем он заявил, что дело против него сфабриковано, доказательства вины подтасованы.

«Вину свою я не признал и не признаю. Хочу довести до Вас, если я каким-нибудь образом признаю себя виновным в инкриминируемом мне деянии, это будет означать, что меня заставили признать себя виновным путем физического воздействия или шантажом», — заявил правозащитник.