Кремль проведет опросы по благоустройству городов для повышения явки на выборах

Администрация президента отправила в регионы политтехнологов, которые будут курировать проведение мобилизационных кампаний на выборах. Явку попытаются поднять с помощью опросов в рамках проекта Минстроя по благоустройству «ЖКХ и городская среда», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к АП.

«В рамках «Городской среды» недалеко от участков проведут опросы — какие инициативы по благоустройству выполнить в приоритетном порядке. Это такие мини-референдумы»,— поясняет источник, близкий к администрации одного из регионов.

По мнению политтехнолога Григорий Казанкова, в обычный день голосовать за благоустройство придут 10–20% населения региона, а в день президентских выборов — гораздо больше. «Для части людей стимулом для похода на участки может стать опрос по благоустройству»,— отмечает Казанков.

Места для проведения опроса по благоустройству будут находиться рядом с участками, сообщил «Ведомостям» источник, близкий к АП. По его словам, «этот опрос и так должны были провести в ходе программы Минстроя, поэтому решили совместить приятное с полезным».

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Сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц отмечает, что законом подобные мероприятия не запрещены, если они не проводятся в помещении для голосования или не связаны с кем-либо из кандидатов. «Однако все зависит от того, какое у них будет сопровождение – например, не будет ли где-то указано, что опрос был инициирован президентом», — подчеркнул Мельконьянц.

Ранее в Кремле, как писали СМИ, предложили провести конкурс селфи для повышения явки на выборах и профтестирование, куратором которых назначали политтехнолога Дмитрия Гусева. Предполагается, что когда семья с детьми придет на выборы, родители проголосуют, а дети в это время пройдут тест.

По прогнозам экспертов фонда «Петербургская политика», явка на выборы в 2018 году может составить от 51% до 52%. Самая низкая явка ожидается в Петербурге и Москве: 33% и 37% избирателей соответственно.