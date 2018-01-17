Курс биткоина упал за сутки на 25%

Курс биткоина упал более чем на четверть за сутки, свидетельствуют данные сервиса CoinMarketCap. К 01:50 (по московскому времени) криптовалюта подешевела на 25,1% — до 10,5 тысячи долларов. Днем 17 января курс опустился до 9958 долларов, но затем вновь поднялся чуть выше 10 тысяч.

Падение демонстрировали и криптовалюты Ethereum и Ripple, которые, по данным Bloomberg, за сутки опустились на 26% и 40% соответственно.

Аналитики отмечают, что ослабление курса связано с неопределенным статусом цифровых валют в Китае и Южной Корее. В этих странах правительство намерено ограничить или запретить торговлю криптовалютами.

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В конце марта 2017 года биткоин стоил около тысячи долларов. Валюта стала стремительно расти в начале апреля, самый значительный рост пришелся на вторую половину ноября. В середине декабря курс биткоина впервые превысил порог в 20 тысяч долларов, однако потом резко упал на 15%. Bloomberg отмечал, что резкое снижение курса может быть связано с его коррекцией после масштабных денежных вливаний.

Биткоин — децентрализованная система криптовалюты на основе технологии блокчейн, которая создана и работает только в сети Интернет. Выпуск в обращение валюты, или «майнинг», происходит посредством работы миллионов компьютеров по всему миру с использованием программы для вычисления математических алгоритмов.