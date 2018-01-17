Напавшие на школу в Перми подростки пытались покончить с собой

Двое несовершеннолетних, которые напали с ножами на учительницу и четвероклассников в пермской школе, пытались покончить жизнь самоубийством. Об этом сообщил ТАСС старший помощник прокурора Мотовилихинского района города Перми Алексей Пономарев.

«Состояние их следующее: у одного повреждения незначительные в области горла, у второго — более тяжкие», — рассказал Пономарев.

Ранее в среду Следственный комитет предъявил подросткам обвинение в покушении на убийство двух и более лиц по предварительному сговору, а суд арестовал их на два месяца.

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Заседание суда проходило в выездном режиме в Городской клинической больнице №4, где находятся двое нападавших (в соседних палатах) и пострадавшая учительница. После выписки из медицинского учреждения подростки будут переведены в СИЗО.

Конфликт в пермской школе с участием бывшего ученика произошел 15 января. Отчисленный подросток вместе с другим учеником школы с ножом напал на учительницу и четвероклассников, а затем молодые люди ранили друг друга. Учительница, пытаясь защитить детей, получила 17 ножевых ранений.