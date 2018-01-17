В Госдуме разработали законопроект о досудебной блокировке живодерских видео в интернете

Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды совместно с Роскомнадзором разработал законопроект о досудебной блокировке живодерского видео в интернете (так называемый «краш-контент» или «шок-контент»). Об этом «Новой газете» рассказал глава комитета Владимир Бурматов.

По его словам, на сегодняшний день в российском законодательстве нет норм, которые бы относили такого рода видео к запрещенным, оно распространяется практически свободно, Россия стала страной-импортером подобного контента. При этом во многих странах действует очень жесткое законодательство в отношении живодерского видео.

«Сегодня мы вынуждены буквально пачками отправлять в Генпрокуратуру итоги мониторингов, которые нам присылают зоозащитные организации. До того момента, как суд примет решение о блокировке интернет-ресурсов, проходит несколько месяцев, в это время конвент спокойно распространяется», — пояснил собеседник необходимость закона о запрете живодерского видео.

Бурматов рассказал, что в России существуют целые подпольные студии, которые занимаются набором актеров (как правило, актрис) для съемок в этих роликах. «Это целая индустрия, внутри которой крутятся большие деньги», — сообщил он.

По данным Бурматова, примерная стоимость подобных видеозаписей российского производства на китайском рынке составляет 18–35 долларов за убийство мыши или кролика, и 180–220 долларов США — за убийство котенка или щенка. Сами видео тоже распространяются за деньги: их либо берут за вступление в закрытые группы, либо видео распространяется на условиях платной подписки. Вступление в группу стоит в среднем от 300 до 1 000 рублей.

По словам чиновника, эти данные получены им от зоозащитников, которые внедряются в студии и вступают с ними в переговоры. Одну из таких студий нашли, например, в Санкт-Петербурге. Всего, по словам Бурматова, в сети нашли порядка 1 300 живодерских видеороликов. «Это видео, на которых животных душат, давят ногами или расчленяют. Это специально снимаемое постановочное видео, во время которого животное погибает», — сказал он.

«У нас готов примерный текст законопроекта. Роскомнадзор одобрил идею о досудебной блокировке живодерского видео — у них уже есть отработанные меры по блокировке другого запрещенного контента. Но сначала мы хотим предметно обсудить законопроект с экспертным сообществом, и уже потом вносить его в Госдуму». — заключил глава профильного комитета.

В настоящее время действует статья 245 Уголовного кодекса. Она предусматривает штраф до 300 тыс. руб., исправительные работы или лишение свободы на срок от трех до пяти лет за жестокое обращение с животными, в том числе за демонстрацию преступления в интернете.