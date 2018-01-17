Явлинский собрал необходимые подписи для выдвижения в президенты

Председатель федерального политкомитета «Яблока» Григорий Явлинский собрал необходимые для регистрации кандидатом в президенты 105 тысяч подписей. Об этом сообщается на сайте партии.

Несмотря на это, сбор продолжается. До 31 января штабы планируют собрать в общей сложности около 150 тысяч подписей.

«Такое количество необходимо для того, чтобы отобрать для передачи в ЦИК те подписные листы, к которым невозможно будет придраться из-за технических неточностей»,— объяснил руководитель избирательного штаба Явлинского Николай Рыбаков.

22 декабря Григория Явлинского официально выдвинули в качестве кандидата в президенты, а 26 декабря партия «Яблоко» заявила о начале сбора подписей.

Явлинский идет на выборы президента России в четвертый раз. В 1996 году он занял четвертое место с результатом 7,35% голосов. На выборах 2000 года Явлинский набрал 5,8% голосов избирателей, однако занял уже третье место. В 2012 году Явлинский не был зарегистрирован ЦИК — как считают его сторонники, незаконно.

Напомним, 18 декабря в России официально стартовала избирательная кампания по выборам нового президента страны, которые пройдут 18 марта 2018 года.