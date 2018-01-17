Глава курганского областного департамента образования ушла в отставку после объявленной учителями забастовки

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин принял отставку директора регионального департамента образования и науки Натальи Бобковой.

«Она покинула пост по собственному желанию в связи с намерением заниматься преподавательской деятельностью», — сообщил пресс-офис губернатора.

Как уточнила пресс-служба, «перед подачей заявления об уходе Наталья Бобкова освободила от занимаемой должности начальника Управления финансового обеспечения системы образования департамента Елену Никитину».

Ранее в среду «Новая газета» рассказала о кризисе, который сотрясает учреждения образования Зауралья, одного из беднейших регионов России, — в частности, Звериноголовскую среднюю школу, где учителя объявили о забастовке с 22 января.

На протяжении 2016–2017 годов учителям перестали выплачивать зарплату сначала частично, а затем — полностью стимулирующую часть заработной платы, что составляет 30% от фонда оплаты труда. Из-за ситуации с задержками зарплаты учителя обращались к президенту России Владимиру Путину.