Депутаты отклонили законопроект о наказании за незаконное обогащение

Госдума отклонила в первом чтении законопроект группы депутатов от «Справедливой России», который предлагает внести в Уголовный кодекс статью о незаконном обогащении, сообщил «Новой газете» советник главы партии Сергея Миронова.

По его словам, отрицательное заключение на законопроект дал комитет по государственному строительству и законодательству. Там пояснили, что в документе нет информации, за какой срок чиновник обязан отчитаться об источниках доходов. В таком случае могут оказаться незаконными все доходы свыше 5 млн руб., полученные более чем за три года до отчетного периода и потому незадекларированные. Кроме того, в комитете отметили, что само по себе превышение стоимости активов над законными доходами не свидетельствует об их незаконном происхождении.

«Фактически речь идет о ратификации статьи 20 Конвенции ООН противодействии коррупции. Мы считаем, что такая норма должна быть. Когда то один, то другой губернатор или министр арестовываются и выясняется, что эти люди имели доход намного превышающий их зарплаты, уголовное наказание, если они пойманы, у нас есть, а законопроекта, который позволил бы выяснить, откуда у них эти доходы, — нет», — пояснил необходимость закона Сергей Миронов.

Законопроект внесла группа депутатов из «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым 24 апрела 2017 года. В документе предлагается считать незаконным обогащением значительное превышение стоимости активов чиновника над размером его законных доходов. В качестве наказания предусматривается штраф или лишение свободы на срок от пяти до семи лет.