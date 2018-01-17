КНДР и Южная Корея договорились пройти на Олимпиаде под общим флагом

КНДР и Южная Корея решили выйти на церемонию открытия Олимпиады-2018 под одним флагом. Об этом стороны договорились на встрече , которая состоялась на линии разграничения огня в деревне Пханмунджон, передает Би-би-си.

Предполагается, что совместная делегация на церемонии открытия зимней Олимпиады в Пхёнчхане пройдет под флагом, на котором изображен контур Корейского полуострова. Под ним делегации КНДР и Южной Кореи выходили на церемонии открытия Олимпийских игр в 2000, 2004 и 2006 году. Также стороны договорились, что на Играх выступит объединенная женская сборная Северной и Южной Кореи по хоккею.

В состав северокорейской делегации планируется включить представителей правительства, демонстрационную команду спортсменов по тхэквондо из 30 человек, болельщиков и группу поддержки из 230 человек. Всего в состав делегации войдет 550 человек.

Напомним, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о намерении КНДР участвовать в Олимпиаде-2018 во время новогоднего обращения к нации. После этого Сеул предложил переговоры.

Зимние Олимпийские игры пройдут в южнокорейском городе Пхёнчхан с 9 по 25 февраля 2018 года.