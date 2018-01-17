В Литве появился аналог украинского сайта «Миротворец»

В Литве запустили сайт по борьбе с российской пропагандой, по аналогии с украинским сайтом «Миротворец». Новый портал называется «Ватникас». В данный момент на сайте опубликованы имена 155 человек — тех, кто, по мнению его создателей, занимается распространением ложной информации.

По словам создателей сайта, в их список попадают те, кто «отрицает независимость Литвы, ее демократические принципы, принципы национальной безопасности и территориального суверенитета». На главной странице оговаривается, что список отражает субъективное мнение его создателей.

Из известных в Литве общественных деятелей в список уже попали председатель «Социалистического народного фронта Литвы» Гедрюс Грабаускас, его экс-председатель Альгирдас Палецкас, депутат Клайпедской городской думы Вячеслав Титов, экс-депутат Сейма Литвы Аудрюс Накас и другие.

Создатели сайта называют себя «эльфами» — в противовес «троллям», распространяющим ложную информацию в целях пропаганды. При этом команда действует анонимно. Как пояснили «Новой газете» создатели сайта через свою страницу в Facebook, это «небольшая группа обычных людей с разными политическими взглядами и видами деятельности, которые преследуют общие цели».

«Мы не стремимся к унижению этих людей из-за их взглядов, — говорят создатели сайта о тех, кто попал в их список. — Мы не комментируем их деятельность в позитивном или негативном ключе — мы оставляем эту информацию на усмотрение нашим пользователям, который посещают наш сайт и профиль в Facebook. Мы также не стремимся вызвать негативное отношение к России или российскому народу, напротив, мы воспринимаем Россию как страну-соседа и уважаем русских, которые живут в Литве и являются гражданами Литвы».