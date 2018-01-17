Суд вернул в прокуратуру дело обвиняемого в контрабанде миллиардера Михальченко

Басманный суд Москвы вернул в прокуратуру уголовное дело главы холдинговой компании «Форум» Дмитрия Михальченко, обвиняемого в контрабанде элитного алкоголя, сообщили «Новой газете» в пресс-службе суда.

По мнению суда, в обвинительном заключении не указано время и место совершения преступления, отсутствуют доказательства создания преступной группы и нарушены права на защиту Михальченко и другого фигуранта дела Бориса Коревского. Защита обвиняемых позицию суда поддержала, прокуратура возражала.

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По данным «Фонтанки», нарушение суд усмотрел в том, что на этапе предварительного расследования интересы Михальченко и Коревского представлял один адвокат, а позиции обвиняемых принципиально отличались.

Одного из крупнейших предпринимателей Северной столицы Дмитрия Михальченко задержали в конце марта 2016 года в рамках дела о контрабанде дорогого алкоголя. По версии следствия, в 2015 году алкоголь из Евросоюза переправлялся в Россию в контейнерах под видом герметика.

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По делу также проходят заместитель Михальченко Борис Коревский, замглавы ООО «Контрейл логистик Северо-Запад» Анатолий Киндзерский и директор ООО «Юго-Восточная торговая компания» Илья Пичко.

В декабре прошлого года Михальченко частично признал вину. Он, в частности, заявил, что для него «было полным откровением» то, что партия вина была доставлена незаконно.

В середине декабря был убит Илья Пичко. Основным мотивом убийства следствие назвало конфликт на бытовой почве. Ранее, в июне 2016 года, в рамках этого дела прошел обыск дома у Андрея Бельянинова. В тот момент он возглавлял Федеральную таможенную службу (ФТС). Вскоре после обыска он ушел в отставку и возглавил Евразийский банк развития.