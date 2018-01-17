Минкульт сдвинул выход зарубежного фильма за день до премьеры

Премьера фильма «Приключения Паддингтона - 2», который должен был выйти в прокат 18 января и билеты на который начали продавать еще с середины декабря, перенесена на две недели, об этом Минкульт уведомил прокатчика за день до намеченной премьеры, сообщает «Ведомости».

В качестве причины, по которой фильм решили «отодвинуть» стала выдача прокатного удостоверения «иному фильму» в этот же день. Минкульт также попросил другого кинопрокатчика перенести премьеру «Бегущего в лабиринте».

Собеседники газеты в качестве возможной причины таких действий Минкульта назвали желание повысить конкурентоспособность фильмов «Скиф», который должен выйти 18 января, и «Движение вверх», который идет уже с конца декабря.

Однако продюсеры и люди, имеющие отношение к этим двум российским фильмам, отрицают, что они были авторами инициативы, а также уточняют, что даже не обсуждали такие вопросы с министерством.

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Согласно системе ЕАИС, на фильм «Приключения Паддингтона-2» уже продано билетов на сумму 756 тысяч рублей. При этом первая часть фильма, которая вышла в 2015 году, собрала около 400 млн рублей. По последним данным, «Движение вверх» с 28 декабря собрало больше 1,9 млрд рублей.