После приезда инспекторов РУСАДА 36 легкоатлетов отказались соревноваться в Иркутске

Во время чемпионата Сибирского федерального округа по легкой атлетике 36 спортсменов отказались принимать участие в соревновании после того, как узнали о прибытии инспекторов Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщает «Чемпионат.com».

По информации издания, среди них оказались 11 спортсменов из взрослого разряда, 18 юниоров до 23 лет и семь атлетов младше 18 лет. Некоторые принесли справки о болезни, а некоторые просто не пришли на старт.

В свою очередь, замгенердиректора РУСАДА Маргарита Пахноцкая пояснила, что после массового отказа от выступления в Иркутске будет проведена проверка, а дисциплинарная комиссия Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) уже начала проверку.

В разговоре с «Спорт-Экспрессом» директор ВФЛА призвал ориентироваться на официальные данные. «Не удивлюсь, если у половины из этого списка были обычные житейские дела», — заключил он.

Напомним, 16 ноября совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) отказался признать РУСАДА соответствующим международному кодексу. Скандал с РУСАДА начался после того, как российских легкоатлетов обвинили в применении допинга.