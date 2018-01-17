В Тамбове задержали члена «Открытой России» по подозрению в убийстве

Сотрудники правоохранительных органов задержали координатора движения «Открытая Россия» в Тамбове Владимир Жилкин и его жену, после чего посадили за решетку в отделении, сообщает «Дождь».

«Причина не была названа, изначально сказали, что по подозрению в убийстве в парке „Дружба“ в нашем городе, это было 8 числа», — пояснил Жилкин. Однако по его мнению, полицейские совершили похищение.

Отметим, что 8 января в парке «Дружба» напали на 42-летнюю женщину. Ее обнаружили рыбаки, до приезда скорой пострадавшая скончалась. У женщины было девять ножевых ранений, семь из которых были сделаны со спины.

Напомним, 16 января Полиция Ростова-на-Дону задержала в аэропорту председателя «Открытой России» Александра Соловьева и менеджера правозащитного направления движения Полину Немировскую.

Интерес сотрудников правоохранительных органов, по словам Немировской, вызвали наклейки и брошюры с символикой «Открытой России». Полиция изъяла у них всю атрибутику.