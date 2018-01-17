У напавшего на Татьяну Фельгенгауэр обнаружили шизофрению

У напавшего на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр Бориса Грица медэксперты обнаружили параноидную шизофрению. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.

«В настоящее время Гриц не может правильно воспринимать обстоятельства дела, давать показания и нуждается в направлении на принудительное лечение в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Согласно заключениям экспертов, у Грица характерный для шизофрении бред преследования, а во время нападения он не осознавал то, что делет.

Напомним, что Гриц напал на Фельгенгауэр 23 октября, проникнув в редакцию радиостанции на Новом Арбате. Он нанес ведущей ранение ножом в горло. Нападавшего задержали, против него завели уголовное дело.

После чего нападавший заявил, что Фельгенгауэр «обладает сверхспособностями в телепатии» и «проникла в его душу и сознание».