Экс-министра экономики допросили в СИЗО «Матросская тишина» по делу Никиты Белых

В СИЗО «Матросская тишина» допросили бывшего министра экономики России Евгения Ясина, который «категорически» отверг возможность получения взятки бывшим губернатором области Никитой Белых.

С экс-губернатором Кировской области Ясин знаком еще со времени совместной работы в партии «Союз правых сил» в начале 2000-х. «На момент прихода в политику Белых был очень состоятельным. Даже мысль о том, что Никита Юрьевич мог взять какую-то взятку - совершенно исключена», — сказал Ясин.

По его словам, на посту руководителя области Белых давал старт важным проектам и способствовал росту экономики региона. Особенно бывший министр отметил проекты «открытый бюджет» и «народный бюджет», с помощью которых жители области могли путем голосования определять, на какие цели расходовать часть средств регионального бюджета.

В конце допроса Ясин категорически отверг обвинения Белых во взяточничестве. «Мне уже много лет. Я был бы рад, если бы у Никиты Юрьевича была возможность продолжать свою деятельность. В силу своего жизненного опыта я глубоко убежден в его честности», — заключил экономист.

В рамках заседания 17 января были также допрошены бывший замгубернатора Кировской области по делам здравоохранения Дмитрий Матвеев и бывший замглавы департамента внутренних дел региона Александр Булдаков.

Напомним, 15 января судья Татьяна Васюченко решила перенести слушание дела Белых из Пресненского районного суда в СИЗО «Матросская тишина». Это было связано с состоянием здоровья подсудимого, который находится под наблюдением врачей изолятора.17 января на слушание в СИЗО впервые допустили журналистов.

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых обвиняется в двух эпизодах получения взятки на общую сумму в 600 тысяч евро. Его задержали 24 июня 2016 года (на тот момент он еще занимал пост главы региона). Белых грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. Сам он отрицает свою вину.