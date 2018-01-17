Комиссия отказалась включать экс-сенатора Изместьева в список на помилование

Бывший сенатор от Башкирии Игорь Изместьев не попал в список на помилование. Об этом РИА Новости рассказала заместитель председателя Московская Комиссия по вопросам помилования Мария Каннабих.

«Никто из наших людей, которые пытались решить этот вопрос, никто не проголосовал положительно, к сожалению. К сожалению, мы не смогли ничем помочь ему», — сказала представитель комиссии.

О том, что Изместьев включен в списки на помилование стало известно 16 января. Внести в этот список фамилию пожизненно осужденного политика попросила правозащитница Людмила Алексеева президента России Владимира Путина.

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что помилование возможно, но на это потребуется время.

Напомним, в 2010 году Игорь Изместьев был осужден на пожизненный срок за организацию убийств. Его обвиняли в покушении на сына бывшего президента Башкирии Урала Рахимова, убийстве бывшего главного бухгалтера ЗАО «Башнефтехимторг» Валерия Сперанского и московского нотариуса Галины Перепелкиной.