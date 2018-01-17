РБК назвало имена владельцев самых дорогих квартир в Москве за 2017 год

Полные тезки председателя правления «Сибура» Дмитрия Конова и жены экс-губернатора Приморья Сергея Дарькина Ларисы Белобровой купили одни из самых дорогих квартир в Москве в 2017 году, выяснило РБК.

По информации издания, таунхаусы площадью по 450 кв. м в жилом комплексе Noble Row в районе Остоженки Конова и Белобровой обошлись в общем в 2,4 млрд рублей.

РБК напоминает, что Дмитрий Конов занимает 193-е место в последнем российском рейтинге Forbes, а его состояние оценивается в 500 млн долларов. В свою очередь, о Ларисе Белобровой известно, что в 2015 году ее состояние могло доходить до 125 млн долларов.

Кроме того, РБК выяснило, что среди самых крупных сделок оказалась покупка около 900 кв. м в жилом комплексе Cloud Nine на Большой Полянке, а также 327 кв. м в комплексе Bunin на Плющихе.

Точно не известно, во сколько могла обойтись стоимость квартир, однако эксперты считают, что в Cloud Nine могли продать за 1,2 млрд рублей, а в Bunin — 345 млн рублей. РБК имена покупателей не называет, так как здания не сданы в эксплуатации и информации о владельцах в едином реестре нет.

Пятерку самых дорогих квартир в Москве замыкают апартаменты в Mon Cher на Большой Якиманке за 355 млн рублей. Согласно открытым данным, Татьяна Дмитриевна Орлова является владелицей этой квартиры. Таким же именем зовут бывшую совладелицу и дочь основателя банка «Возрождение».