СМИ: Совфед включит спецпрокурора США и главу комиссии WADA в санкционный список

Совет Федерации готовит санкционный список, куда попадут глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди, спецпрокурор США Роберт Мюллер, ​глава по расследованию обвинений в допинг-махинациях на Олимпиаде в Сочи Ричард Макларен, сообщило РБК со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, всего в список может войти не меньше 10 человек. О том, что санкции необходимо ввести против определенных людей могут объявить после зимней Олимпиады в Корее.

По информации РБК, после утверждения списка Совет Федерации обратится в МВД с просьбой ограничить въезд в Россию его фигурантов, решение о введении санкций в отношении каждого фигуранта списка будет приниматься «строго индивидуально».

Однако в Совете Федерации отрицают подготовку каких-либо списков.

Напомним, в январе глава американского Минфина Стивен Мнучин рассказал, что Вашингтон в рамках закона о санкциях скоро обнародуют список приближенных к президенту Владимиру Путину бизнесменов.