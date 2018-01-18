В WADA ответили на обвинения СК против Родченкова

Выводы комиссий, расследовавших данные об употреблении российскими спортсменами допинга, достоверны. Об этом говорится в комментарии Всемирного антидопингового агентства (WADA), полученном РБК.

«Агентство твердо убеждено в результатах независимого расследования Макларена, которое основывалось на показаниях господина Родченкова», — заявили в WADA.

В агентстве отметили, что выводы комиссии Макларена в дальнейшем были подтверждены работой других групп, ведших расследование о применении допинга в России.

WADA отметило, что результаты расследования Макларена были обоснованы комиссией МОК под руководством Самуэля Шмида, которая «изучала манипуляции властей России в процессе допинг-контроля, о которых говорилось во второй части расследования Макларена».

В сообщении отмечается, что выводы Макларена также подтвердила дисциплинарная комиссия Дениса Освальда.

В агентстве добавили, что будут рады получить от российского Следственного комитета любые данные о расследовании, связанном с показаниями бежавшего в США экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

Накануне Следственный комитет заявил, что показания Родченкова относительно допинга в России недостоверны. В частности, считает СК, ошибочны утверждения о том, что допинг-пробы российских спортсменов после сбора отправлялись на хранение, а потом подменялись. В Следственном комитете пришли к выводу, что пробы передавались на проверку не более чем через два часа.

Также стало известно, что Совет Федерации готовит санкционный список, куда попадут глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди, спецпрокурор США Роберт Мюллер, ​глава по расследованию обвинений в допинг-махинациях на Олимпиаде в Сочи Ричард Макларен.

Напомним, что Родченков рассказал о существовании в России «допинговой программы» во время Игр в Сочи в 2014 году. В результате Международный олимпийский комитет отстранил российскую сборную от Олимпиады в Пхенчхане.

В России Родченкова заочно арестовали и объявили в международный розыск. Ему предъявили обвинение в незаконном обороте сильнодействующих средств, в воспрепятствовании предварительному расследованию и в злоупотреблениях должностными полномочиями, повлекших тяжкие последствия.