Трамп заявил об отсутствии помощи от России в ситуации с КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия «совсем не помогает» США в ситуации с КНДР, против которой были введены дополнительные санкции из-за ядерной и ракетной программ. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Россия не помогает нам вообще с Северной Кореей. То, в чем Китай нам помогает, Россия сводит к нулю. Другими словам, она компенсирует то, что забирает Китай», — сказал он.

По сообщению агенства, в ходе интервью Трамп заявил, что Россия помогает КНДР в получении запрещенных санкциями товаров. Конкретные слова Трампа об этом в публикации не приводятся.

В декабре Reuters сообщило со ссылкой на источники в европейской службе безопасности, что в октябре и ноябре российские суда несколько раз доставляли контрабандную нефть в КНДР. Такие выводы были сделаны на основе данных морской разведки и спутниковых снимков российских кораблей в Тихом океане. МИД РФ заявил, что Россия «в полном объеме и неукоснительно соблюдает санкционный режим».