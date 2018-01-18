Кадыров прокомментировал арест главы чеченского «Мемориала» Оюба Титиева

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал арестованного главу грозненского «Мемориала» Оюба Титиева «наркоманом». Об этом политик заявил во время совещания на чеченском языке, показанного в эфире ЧГТРК «Грозный», пишет издание «Кавказ. Реалии».

«Говорят, поймали наркомана с анашой полицейские… ООН, даже Госдеп из Америки вышли из-за того, что одного человека из Курчалоевского района задержали», — заявил Кадыров.

По его словам, «наркоманов в Чечне ловили тысячами, никто за них не заступался».

«Стоило поймать их наркомана, и весь мир встал. Почему они их права не защищали? Такие же наркоманы… Неужели он не может употреблять? Мы ловим людей, которым 60, 70 за то, что употребляют наркотики. Его нельзя нам задерживать? Конечно, можно», — сказал глава Чечни.

Кадыров отметил, что у правозащитников «нет рода, нации нет, религии нет».

«У них есть интерес. Меня удивляет, когда человек, считающий себя чеченцем, работает с ними. Удивляют меня и его родные, которые не останавливают этого человека. Они должны знать, в нашей республике их работа не пройдет», — сказал чеченский лидер.

Напомним, Оюба Титиева арестовали в Чечне в начале января. Его обвиняют в хранении наркотиков. Правозащитник передал через адвоката заявление на имя президента России Владимира Путина, председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина и директора ФСБ Александра Бортникова. В нем он заявил, что дело против него сфабриковано, доказательства вины подтасованы.

В ночь на 17 января был совершен поджог офиса «Мемориала» в Назрани. При пожаре сгорела мебель, документы и компьютеры. Руководитель «Мемориала» Олег Орлов связал произошедшее с уголовным преследованием Титиева.