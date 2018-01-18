«Мемориал» признал петербургских саентологов политзаключенными

Правозащитный центр «Мемориал» признал политзаключенными пятерых петербургских саентологов, обвиняемых ФСБ в унижении достоинства нескольких прихожан (п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ), создании экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК РФ) и незаконном предпринимательстве (п. «а» и «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ). Об этом говорится на сайте организации.

Речь идет о решении суда, согласно которому в СИЗО были отправлены исполнительный директор Саентологической церкви Петербурга Галина Шуринова, начальник службы безопасности Анастасия Терентьева, главный бухгалтер Саиб Алиев и духовный лидер организации Иван Мацицкий.

По мнению правозащитников, саентологи «стали жертвами дискриминации вследствие своего вероисповедания». Правозащитники потребовали освободить обвиняемых и наказать виновных в их уголовном преследовании.

«Под унижением человеческого достоинства следствие подразумевает вынесение внутренних приказов о недопуске на ряд мероприятий прихожан, нарушивших этику Церкви Саентологии. Выделение следствием части приверженцев саентологии, подвергающихся психологическому давлению, в социальную группу, защищаемую антиэкстремистским законодательством, представляется сомнительным», — говорится в заявлении «Мемориала».

Правозащитники отмечают, что формулировки закона о противодействии экстремистской деятельности «так неопределенны и широки, что позволяют правоохранителям применить его к любому религиозному (и не только) объединению».

Напомним, что руководители петербургских саентологов были задержаны в начале июня 2017. По версии следствия, в 2013–2016 годах обвиняемые занимались незаконным предпринимательством и получили 280 млн дохода за реализацию саентологических программ.