«Ведомости»: домен Putin2018.ru зарегистрировали еще в 2008 году

Домен Putin2018.ru, на котором расположен предвыборный сайт президента Владимира Путина, был зарегистрирован еще в 2008 году, когда президентом был Дмитрий Медведев, сообщают «Ведомости» со ссылкой на программиста Павла Сапачева.

Он рассказал, что зарегистрировал домен 7 ноября 2008 года — через два дня после того, как Медведев предложил увеличить срок полномочий главы государства с четырех до шести лет. В 2011 году стало известно, что Медведев не будет баллотироваться на новый срок.

Сапачев не стал продлевать домен, и с 11 декабря по 26 июля 2010 года у него не было хозяина. Домен купили снова 27 июля 2017 года. С этого времени администратор домена не менялся. 9 января 2018 года домен перенесли в Ru-Center.

Пресс-секретарь штаба Путина Андрей Кондрашов рассказал, что домен Putin2018.ru принадлежал интернет-продюсеру и экс-депутату Госдумы от «Единой России» Константину Рыкову, который вошел в инициативную группу по выдвижению Путина и «передал домен штабу безвозмездно».

По данным Ru-Center, уже зарегистрированы доменные имена Putin2024.ru, Putin2036.ru, Putin2042.ru и Putin2048.ru, а также Medvedev2024.ru, Kirienko2024.ru, Volodin2024.ru, Dyumin2024.ru, Navalny2024.ru, Sobchak2024.ru.

Накануне стало известно, что поисковый сервис Google при выдаче результатов поиска по запросу «президентские выборы в России 2018» называет победителем голосования действующего президента Владимира Путина.