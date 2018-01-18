В Казахстане сгорел автобус: погибли 52 человека

В Актюбинской области на западе Казахстана, на 1 068 километре трассы Самара–Шымкент сгорел автобус междугороднего сообщения. В салоне находилось 57 человек, 52 из них погибли на месте, сообщают экстренные службы ЧС Казахстана.

По предварительным данным, в салоне ехали мигранты из Узбекистана (пока не ясно, в какую именно сторону направлялся автобус). Официальный представитель комитета ЧС при МВД Казахстана Руслан Иманкулов заявил в комментарии для казахстанских СМИ, что возгорание произошло во время движения.

Известно, что трагедия произошла в Иргизском районе, в 320 километрах от административного центра области, города Актобе. На место выехали сотрудники центра катастроф. О владельцах автобуса марки Ikarus пока ничего не известно, официально лишь подтверждено, что в кабине, помимо пассажиров, было двое водителей.

Минувшей осенью на переезде под Владимиром автобус столкнулся с поездом, в результате погибли 16 человек. Тогда было подтверждено, что в автобусе ехали мигранты из Узбекистана, а «Новая» выяснила, что существует целая сеть автобусного сообщения между Россией и Узбекистаном для рабочих из Азии.

Маршрут проходит через Казахстан, и, как правило, эти автобусы ездят по «серым» трассам, чтобы не попасться сотрудникам дорожной полиции, а техническое состояние транспорта не выдерживает никакой критики. Кроме того, на таких маршрутах типичен перегруз: известны случаи, когда люди ехали из одной страны в другую даже стоя.