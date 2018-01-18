ФСБ обвинила томского чиновника в разглашении гостайны
Управление ФСБ по Томской области возбудило уголовное дело против чиновника. Его обвиняют в разглашении государственной тайны, сообщает РИА Томск со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Там рассказали, что «служащий одного из государственных учреждений передал сведения, составляющие государственную тайну, лицам, не имеющим соответствующего допуска».
Речь идет, как пояснили в службе, о разглашении информации с грифом «секретно». Имя чиновника и его должность не указываются.
Дело возбуждено по ч.1 ст. 283 УК (разглашение государственной тайны). Чиновнику грозит лишение свободы на срок до четырех лет.
В конце декабря 2017 года директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что в России за последние пять лет осудили 137 агентов иностранных спецслужб.