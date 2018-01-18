В сети появилось видео сгоревшего автобуса в Казахстане

В сети появилось видео сгоревшего автобуса в Актюбинской области Казахстана. Его снял водитель автомобиля, который остановился неподалеку от места происшествия. На кадрах видно, как автобус горит, и от него идет черный дым.

Возможная причина пожара в автобусе — замыкание электропроводки и ее последующее возгорание. Такую информацию приводит казахстанский сайт informburo.kz, оговариваясь, что это предварительная версия.

МВД Казахстана пока не озвучило официальных версий трагедии.

К этому моменту известно, что автобус направлялся из Узбекистана в Россию.

В МВД сообщили, что 55 пассажиров автобуса были гражданами Узбекистана, а двое водителей являлись гражданами Казахстана. При этом казахстанские СМИ опубликовали список из пяти выживших в трагедии: трое из них — жители Южно-Казахстанской области. Все пострадавшие находятся в сознании, у двоих из них — термические ожоги рук.

Автобус загорелся утром 18 января на 1 068-м км автодороги Самара — Шымкент. В салоне находились 55 пассажиров и два водителя, погибли 52 человека. Сейчас на месте происшествия работают полицейские, спасатели, медики, психологи, там же развернут оперативный штаб.