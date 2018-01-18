Владельцы кинотеатров обвинили Минкульт в «грубом вмешательстве» в их работу

Ассоциация владельцев кинотеатров обратилась в ФАС и к премьер-министру России Дмитрию Медведеву после решения Минкульта передвинуть дату премьеры некоторых зарубежных фильмов. Об этом говорится в фейсбуке ассоциации.

«Ассоциация владельцев кинотеатров считает такое решение недопустимым фактом грубого прямого вмешательства представителей Министерства Культуры России в хозяйственную деятельность коммерческих предприятий — кинотеатров», — говорится в сообщении.

В ассоциации также заявили, что это не первый случай «прямого вмешательства» Минкульта: подобное происходило, когда выходили в прокат фильмы «Время первых», «Салют-7», «А зори здесь тихие».

Представители кинотеатров считают, что действия Минкульта наносят экономический вред кинотеатрам, дистрибьюторам фильмов и российским зрителям. А успехи российского кинематографа в 2017 году, «о котором с такой гордостью докладывает Министерство Культуры», состоялся благодаря именно коммерческим частным кинотеатрам.

«Мы уверены, что если бы отрасль развивалась самостоятельно, без вмешательства министерства в расписание дат выпуска фильмов в кинотеатрах, без вмешательства в политику установления кинотеатрами того или иного количества сеансов и т.д., то результаты проката российских фильмов были бы значительно выше», — настаивают в ассоциации.

Напомним, 17 января стало известно, что премьера фильма «Приключения Паддингтона — 2», который должен был выйти в прокат 18 января и билеты на который начали продавать еще с середины декабря, перенесена на две недели. Минкульт уведомил об этом прокатчика за день до намеченной премьеры. В качестве причины, по которой фильм решили «отодвинуть», стала выдача прокатного удостоверения «иному фильму» в этот же день.

В качестве возможной причины таких действий представители отрасли называют желание Минкульта повысить конкурентоспособность фильмов «Скиф», который должен выйти 18 января, и «Движение вверх», который идет уже с конца декабря.