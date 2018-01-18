В Сочи прекратили уголовное преследование местного жителя за репост карикатур на Иисуса Христа

Мировой судья Центрального района Сочи прекратил уголовное дело местного жителя Виктора Ночевнова, которого обвиняли в «оскорблении чувств верующих» за репост карикатур Иисуса Христа. Об этом «Новой газете» рассказали в Международной правозащитной группе «Агора».

«Мировой судья прекратила дело в связи с истечением сроков давности привлечения к ответственности», — рассказал адвокат «Агоры» Александр Попков.

В октябре Сочинский суд отменил приговор местному жителю Ночевнову отменил обвинительный приговор по этому делу и отправил его на новое рассмотрение.

Напомним, Ночевнова приговорили к штрафу в размере 50 тысяч рублей за перепост семи карикатур с изображением Иисуса Христа. На них Христос изображен висящем на турнике, танцующим на стадионе, а также изображенного в виде тяжелоатлета на фоне олимпийских колец.

В качестве свидетеля по делу выступил настоятель Князь-Владимирского храма Сочи Андрей Дубровский. Он расценил, картинки как кощунство и как то, что разжигает межрелигиозную рознь. Более того, во время следствия он сослался на установленный в 787 году догмат вселенской христианской церкви — иконопочитание.