В Росгвардии пообещали жестко пресекать несанкционированные акции во время президентских выборов

Росгвардия намерена жестко пресекать несанкционированные акции протеста во время предстоящих президентских выборов. Об этом заявил замначальника Главного управления охраны общественного порядка Росгвардии Алексей Зинин.

«Мы всегда ожидаем и готовимся к нештатному развитию любой ситуации. Если такое будет происходить, то мы к этому будем готовы. Будем действовать жестко, но в рамках действующего законодательства», — приводит его слова ТАСС.

Зинин добавил, что в день выборов полиция и частные охранные предприятия будут охранять 93 тысячи участков и особое внимание уделят антитеррористической защищенности этих объектов.

На прошлой неделе генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что в 2018 году задачей ведомства станет недопущение несанкционированных акций во время президентских выборов.

«В наступившем году перед органами прокуратуры стоит новая задача: обеспечение законности во время кампании по выборам президента Российской Федерации. Недопущение надзорными средствами социальной напряженности, несогласованных публичных акций и других нарушений, угрожающих стабильности и безопасности», — сказал Чайка, выступая на торжественном мероприятии в честь 296-й годовщины создания Генеральной прокуратуры.

В декабре прошлого года президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре «проанализировать практику применения» законодательства о массовых мероприятиях. Также он поручил Верховному суду «обобщить практику, связанную с рассмотрением судами дел о правонарушениях при организации и проведении публичных мероприятий».