Навальный обжаловал отказ допустить его к выборам в президиуме Верховного суда

Оппозиционный политик Алексей Навальный обжаловал в президиуме Верховного суда отказ Центральной избирательной комиссии (ЦИК) зарегистрировать инициативную группу, выдвинувшую его кандидатом в президенты. Об этом Интерфаксу рассказал юрист Иван Жданов.

«Мы подали надзорную жалобу, в которой просим президиум Верховного суда отменить решения нижестоящих судебных инстанций», — сказал юрист.

Навальный также обратился в Конституционный суд России из-за противоречия закона о выборах президента и Конституции.

Оппозиционер просит признать неконституционным закон о президентских выборах в части дополнительных ограничений пассивного избирательного права.

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Напомним, что ЦИК отказал в регистрации кандидатом в президенты оппозиционеру Алексею Навальному. Члены комиссии объяснили свое решение тем, что по закону граждане, приговоренные к лишению свободы за тяжкие преступления, не имеют права участвовать в выборах в течение десяти лет после снятия или погашения судимости. Политик имеет непогашенную судимость по «делу Кировлеса» (растрата в особо крупном размере).