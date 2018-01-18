Рада приняла закон об оккупации Донбасса с указанием России как страны-агрессора

Верховная рада Украины приняла законопроект о реинтеграции Донбасса. Он определяет государственную политику по обеспечению суверенитета страны. Документ признает отдельные районы Донецкой и Луганской областей оккупированными Россией территориями. Сама Россия упоминается в качестве государства-агрессора. Законопроект опубликован на сайте Рады.

Телеканал «112 Украина» уточняет, что за принятие закона проголосовали 280 депутатов. Временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской области называются такие, над которыми, по мнению Украины, Россия установила контроль (суша, воды, недра и воздух), пишет «112 Украина».

На Россию возлагается ответственность за материальный ущерб Украине, а также моральный и материальный ущерб проживающим на этих территориях людям. «Временная оккупация» со стороны России в документе называется незаконной, которая «не создает никаких территориальных прав» для Москвы.

Документ дает право Киеву применять необходимые силы и средства для противодействия агрессии со стороны России. Этими силами руководит Генштаб Вооруженных сил Украины.

Также документ устанавливает особый порядок въезда украинцев на «временно оккупированные» территории. На границе с Донбассом формируются секторы безопасности, на их территории сотрудники госорганов имеют особые полномочия.

Президент Петр Порошенко на своей странице в фейсбуке приветствовал принятие закона в украинском парламенте. Он отметил, что «это — сигнал и для Донбасса и для Крыма: вы — неотъемлемая часть Украины!»

Первое чтение законопроекта прошло в октябре 2017 года. Тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что упоминание России как страны-агрессора «чисто с юридической точки зрения, безусловно, такая формулировка ни-де-юре, ни-де-факто не может быть для нас приемлемой».