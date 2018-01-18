В Крыму задержали надругавшегося над российским флагом украинца

ФСБ задержали в Крыму гражданина Украины, которого управление ФСИН разыскивало за надругательство над гербом и флагом России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение ФСБ.

По информации агентства, украинца задержали на автомобильном пункте пропуска «Армянск» в конце декабря. Ему может грозить лишение свободы на срок до одного года.

Как именно произошло надругательство над государственными символами России не уточняется.

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Напомним, в апреле прошлого года активисту из подмосковного Серпухова Никите Садкову предъявлены обвинения по делу о надругательстве над государственным флагом России у стен Кремля. По версии следствия, активист принес к стенам Кремля флаг России, облил его горючей жидкостью и поджег.