В Крыму задержали надругавшегося над российским флагом украинца
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ФСБ задержали в Крыму гражданина Украины, которого управление ФСИН разыскивало за надругательство над гербом и флагом России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение ФСБ.
По информации агентства, украинца задержали на автомобильном пункте пропуска «Армянск» в конце декабря. Ему может грозить лишение свободы на срок до одного года.
Как именно произошло надругательство над государственными символами России не уточняется.
Напомним, в апреле прошлого года активисту из подмосковного Серпухова Никите Садкову предъявлены обвинения по делу о надругательстве над государственным флагом России у стен Кремля. По версии следствия, активист принес к стенам Кремля флаг России, облил его горючей жидкостью и поджег.