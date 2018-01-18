Предварительная продажа билетов на фильм «Приключения Паддингтона — 2» была незаконной, заявил заместитель министра культуры Сергей Обрывалин.

«Компания «Вольга» была заранее проинформирована о дате начала проката картины «Приключения Паддингтона — 2» с 01 февраля 2018 года. Прокатное удостоверение на указанный фильм выдано. Несмотря на это, была организована предварительная продажа билетов на даты сеансов, в которые фильм не мог быть показан ввиду отсутствия законных оснований, что является грубым нарушением действующего законодательства РФ», — приводит его слова пресс-служба ведомства.

Минкультуры в лице Обрывалина выразило «искреннее сожаление в связи с тем, что зрители, купившие билеты, пострадали от неправомерных и халатных действий, связанных с их предварительной продажей».

«Также отмечу, что политика, проводимая Минкультуры России в последние годы и направленная на всестороннюю поддержку отечественного кинематографа, приносит ощутимые результаты. Так, общие сборы отечественных картин по итогам 2017 года составили рекордные 13 млрд рублей, что более чем в два раза превышает показатель 2011 года. Существенно возросли и показатели посещаемости. В минувшем году российские ленты посмотрели почти 55 млн человек, это почти вдвое больше соответствующих показателей 2011 года», — заключил замминистра.

Ранее Ассоциация владельцев кинотеатров обвинила Минкульт в «грубом вмешательстве» в работу кинотеатров. Она направила письмо в ФАС и к премьер-министру России Дмитрию Медведеву, в котором говорится, что это не первый случай «прямого вмешательства» ведомства. Отмечается, что действия ведомства наносят экономический вред кинотеатрам, дистрибьюторам фильмов и российским зрителям. А успехи российского кинематографа в 2017 году, «о котором с такой гордостью докладывает Министерство Культуры», состоялся благодаря именно коммерческим частным кинотеатрам.

17 января стало известно, что премьера фильма «Приключения Паддингтона — 2», который должен был выйти в прокат 18 января и билеты на который начали продавать еще с середины декабря, перенесена на две недели. Минкульт уведомил об этом прокатчика за день до намеченной премьеры. В качестве причины, по которой фильм решили «отодвинуть» стала выдача прокатного удостоверения «иному фильму» в этот же день.

В качестве возможной причины таких действий представители отрасли называют желание Минкульта повысить конкурентоспособность фильмов «Скиф» (должен выйти 18 января) и «Движение вверх» (идет с конца декабря).