СК возбудил еще одно уголовное дело после инцидента в пермской школе

Следственный комитет России завел второе уголовное дело после драки двух подростков в школе в Перми, в результате которой пострадали 15 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника прокуроры Мотовилихинского района Перми Алекся Пономарева.

По его словам, дело завели по статье «Халатность» (статья 293 УК РФ). Пономорев также сообщал, что подростки пытались покончить жизнь самоубийством.

Ранее в среду Следственный комитет предъявил подросткам обвинение в покушении на убийство двух и более лиц по предварительному сговору, а суд арестовал их на два месяца.

Заседание суда проходило в выездном режиме в Городской клинической больнице №4, где находятся двое нападавших (в соседних палатах) и пострадавшая учительница. После выписки из медицинского учреждения подростки будут переведены в СИЗО.

Конфликт в пермской школе с участием бывшего ученика произошел 15 января. Отчисленный подросток вместе с другим учеником школы с ножом напал на учительницу и четвероклассников, а затем молодые люди ранили друг друга. Учительница, пытаясь защитить детей, получила 17 ножевых ранений.