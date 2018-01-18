Губернатор призвал не отчислять из вуза ульяновских курсантов, станцевавших в нижнем белье

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов призвал не отчислять из Ульяновского института гражданской авиации (УИГА) имени Бугаева курсантов, которые сняли видеопародию на клип Satisfaction.

На своей странице в фейсбуке губернатор рассказал, что завтра собирается встретиться с курсантами и их родителями, чтобы озвучить свою позицию по данному вопросу. По мнению Морозова, увольнение молодых людей «точно не добавит им патриотизма и воспитания».

«Уверен – они должны понести наказание. Но наказание справедливое, соразмерное поступку. Наша задача не сломать им жизнь, не перечеркнуть их мечту, а заставить задуматься о последствиях своих поступков. Парни должны понять: форма всегда накладывает дополнительную ответственность и определенные нормы поведения, это мое внутреннее убеждение как человека, долгие годы носившего погоны», — говорит Морозов.

16 января в социальных сетях появился ролик, снятый студентами Ульяновского института гражданской авиации, в котором курсанты в нижнем белье и фуражках танцуют под песню итальянского диджея Бенни Бенасси «Satisfaction». Клип вызвал возмущение руководства вуза: ректор назвал поведение курсантов «отвратительным». «Я бы сравнил это с Pussy Riot, которые глумились в храме Христа Спасителя, а УИГА — это храм наук, который дает путевки в жизнь», — заявил ректор Сергей Краснов.

Позже стало известно, что транспортная прокуратура начала проверку действий студентов на «соответствие воздушному законодательству», а губернатор Ульяновской области анонсировал создание межведомственной комиссии для расследования ситуации.

На сторону курсантов встали пользователи соцсетей: уже более 25 тысяч человек поддержали петицию на сайте Сhange.org с требованием не наказывать молодых людей за пародийный ролик.