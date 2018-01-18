Обвинившему сотрудников СОБР в пытках студенту Рагимову дали 3,5 года колонии

Судья Тушинского районного суда Елена Орлова приговорила студента Первого меда Мурада Рагимова к 3 годам и 6 месяцам колонии общего режима.

Рагимова признали виновным в хранении 40 граммов наркотика растительного происхождения. Рагимов и его родственники, на глазах у которых задерживали молодого человека, утверждают, что наркотики ему подкинули сотрудники полиции, после чего жестоко избили: ножкой от стола, посудой, противнем, электрошокером.

Напомним, что Рагимова задержали утром 30 августа 2016 года в квартире в районе Митино по подозрению в пособничестве террористам. Квартиру обследовали кинологи. Собаки не нашли ни взрывчатку, ни наркотики. Спайс обнаружили полицейские — через несколько часов безрезультатного допроса Рагимова и прямо в кармане брюк, которые сыну по просьбе оперативников передала его мать (а также в двух баночках в учебной сумке Рагимова).

При этом следствие не отправило Рагимова на освидетельствование, не сделало смывы с рук подозреваемого, не сняло отпечатки пальцев с упаковок.

Комитет против пыток, куда обратились родственники студента, полтора года требует возбуждения уголовного дела против силовиков, избивших Мурада. 30 декабря 2017 года управление Следственного комитета по Северо-Западному административному округу Москвы отказало в возбуждении дела — в седьмой раз. После новогодних праздников отказ был отменен, ведется уже восьмая проверка.