В фильме о блокадном Ленинграде, снятом при поддержке «Справедливой России», рассказали об особом качестве генов Путина и Миронова

18 января в Москве состоится закрытый показ фильма «Блокадная кровь. Генетика» режиссера Элеоноры Лукьяновой о блокадном Ленинграде, снятый при поддержке партии «Справедливая Россия». Фильм, который в четверг покажут сотрудникам Минкульта, Госдумы и ветеранам Великой Отечественной войны, повествует о том, что пережившие блокаду Ленинграда люди по наследству передали особые гены, подвергшиеся мутации из-за многочиленных лишений, своим детям — среди которых в фильме упоминаются политики Владимир Путин и Сергей Миронов. Гены якобы оказали значительное влияние на поведение блокадников и их детей.

На 36 минуте зритель слышит такой закадровый текст: «Те, кто пережил блокаду, как Даниил Гранин, Валентина Максимова, Артур Чилингаров, Алиса Фрейндлих, Борис Стругацкий, Виктор Конецкий, Илья Глазунов, Александр Городницкий; или дети победителей, представители первого послевоенного поколения, рожденные в этом особенном месте — Владимир Путин, патриарх Кирилл, Сергей Миронов, Сергей Иванов, Сергей Нарышкин и многие другие жители теперь уже Санкт-Петербурга, — всех их связывает единая манера поведения, высокая ответственность за происходящее в стране и городе. Почему большая часть горожан оказалась объединена в одну психологически-поведенческую группу и нет ли тут единого корня, связанного с общими физическими и нравственными испытаниями предков?».

Далее кандидат биологических наук, исследователь генома блокадников, научный сотрудник Санкт-Петербургского университета Олег Глотов объясняет, что вместе с коллегами пришел к мысли, «что изучение жителей блокадного Ленинграда (...) поможет раскрыть некоторые механизмы и ответить на вопросы, что же все-таки позволяет нам выжить, и какие же задействованы в этом механизмы».

После этого закадровый голос говорит, что «сейчас, когда анализ генома может рассказать историю семьи, блокадный след непокоренной крови и характерный стиль поведения коренных петербуржцев уже не кажутся красивыми вымыслами».

Пресс-секретарь Сергея Миронова Юлия Тихонова подтвердила «Новой газете», что фильм создавался при поддержке партии «Справедливая Россия», в том числе информационной, и что «Сергей Михайлович будет сегодня на премьере этого фильма» в Москве (она состоится в Малом киноконцертном зале музея Победы на Поклонной горе). «Я горжусь, что я и партия принимали самое активное участие в создании этого фильма», — сказал Миронов.

На сайте партии говорится, что фильм создан творческой студией «Стелла». Лента приурочена к 75-летию прорыва блокады Ленинграда. «Создатели фильма использовали архивные данные и свидетельства очевидцев, прошедших блокаду, в числе которых Герой Советского Союза Артур Чилингаров, ветеран Великой Отечественной войны, автор “Блокадной книги” Даниил Гранин, известные поэты, ученые, актеры, политики, государственные и религиозные деятели. Также в работе над фильмом принимали участие родственники жителей города и ветеранов-участников боевых действий Ленинградского и Волховского фронтов», — сообщает пресс-служба партии.

Впервые фильм показали 15 декабря 2017 года в Конференц-зале Российской Национальной Библиотеки в Санкт-Петербурге. Это был предпремьерный просмотр фильма, сообщается на сайте петербургского Дома писателя.

В 2015 году в научном журнале Science вышла публикация о том, что российские ученые, среди которых был и Олег Глотов, впервые заинтересовались генетическим материалом людей, переживших блокаду в Ленинграде. Из интервью Глотова «Огоньку» от 2015 года выяснилось, что блокадники якобы обладали одними и теми же мутациями, которые позволили им выжить, несмотря на всевозможные лишения.