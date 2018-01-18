ФСБ назвала основные угрозы национальной безопасности России

Национальной безопасности России могут угрожать территориальные притязания других стран, а так же попытки террористов проникнуть в Россию. Об этом говорится в проекте указа «Основы государственной пограничной политики России», размещенном на сайте ФСБ.

В документе также говорится о том, что на приграничных территориях сохраняется опасность дестабилизации общественно-политической обстановки, а также возрастает риск экономической и демографической «экспансии отдельных районов».

Кроме того в ФСБ отмечают, что динамично развивающиеся приграничные территории сопредельных государств формируют у определенной его части стремление «пересмотреть существующие между государствами границы».

Силовики также называют основные задачи государственной пограничной политики, среди которых выявление и нейтрализация угроз суверенитету и обеспечение комфортных условий для пересечения госграницы.

При этом в документе отмечается, что у России нет территориальных претензий к другим государствам, однако допускается возможность «изменения прохождения государственной границы России на законной (правомерной) основе с учетом интересов договаривающихся сторон».

После вступления документа в силу он должен заменить действующие сейчас основы пограничной политики России, которые вступили в силу в октябре 1996 года.