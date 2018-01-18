Омбудсмен Москалькова потребовала наказать поджигателей офиса «Мемориала» в Назрани

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова потребовала найти и наказать виновных в поджоге офиса правозащитного центра «Мемориал» в Назрани.

Омбудсмен назвала этот инцидент «беспрецедентным и безобразным», подчеркнув, что нанесение вреда деятельности правозащитников «это наступление на горло демократии и на развитие цивилизованного общества».

«Мы должны быть готовы к цивилизованному диалогу, как бы ни были неприятны вопросы, которые ставятся правозащитниками. Применение таких варварских методов должно получать отпор со стороны власти», — приводит слова омбудсмена Интерфакс.

Напомним, в ночь на 17 января неизвестные подожгли офис «Мемориала» в Назрани. При пожаре сгорела мебель, документы и компьютеры. Момент поджога попал на камеры наблюдения: на записи видно, как неизвестные в максах залезают в окно офиса, после чего в здании начинается пожар.

По факту инцидента полиция возбудила уголовное дело по ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога).