За один день полицейские обыскали сразу три штаба Навального

Политик Алексей Навальный сообщил в своем твиттере об обысках в штабах его сторонников в Пскове, Калуге и Санкт-Петербурге. По словам пресс-секретаря предвыборной кампании оппозиционера Руслана Шаведдинова, обыски идут «не первый день».

«За последние два–три дня от действий сотрудников полиции пострадали 11 штабов. Сегодня ситуация особенно обострилась — полицейские пришли сразу в несколько штабов. Они изымают листовки, которые призывают граждан участвовать в забастовке избирателей. Где-то изымают технику, как, например, в Великом Новогороде. где-то — только листовки». — сообщил он «Новой газете».

Собеседник добавил, что обыски в Пскове и Калуге уже завершились, обыск в Санкт-Петербурге продолжается: «В Пскове и Калуге подчистую вынесли все листовки. Вчера в штаб в Пскове приходили сотрудники ФСБ, сегодня — просто полицейские. То есть, то, что не успели вынести ФСБ, сегодня вынесло МВД».

По словам Шаведдинова, полицейские «прикрываются обращением граждан о незаконных листовках, которое у них якобы есть». Полицейские забирают листовки для проверки, чтобы убедиться в их законности. «Мы это связываем напрямую с нашей забастовкой избирателей и готовящейся 28 января всероссийской акцией», — отметил пресс-секретарь.

Он добавил, что полицейские действуют незаконно: заходят в штабы вместе с обычными гражданами и не предъявляют никаких документов.

28 января в 80 городах России пройдет митинг в поддержку всероссийской забастовки избирателей против выборов президента. Саму забастовку анонсировал Навальный после того, как Центральная избирательная комиссия (ЦИК) не допустила его к участию в выборах президента России. Политик призвал бойкотировать президентские выборы, подал жалобу в президиум Верховного суда, а также обратился в Конституционный суд с заявлением о неконституционности закона о выборах.