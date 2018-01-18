Москалькова: пропавшая жительница Чечни, добивавшаяся расследования пропажи мужа, находится дома
«Новая газета»редакция
Жительница Чечни Амина Автурханова, об исчезновении которой стало известно накануне, сейчас находится дома. Об этом «Новой газете» рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
В ответ на ее запросы касательно задержания Амины Автурхановой отрапортовал глава МВД Чеченской Республики Руслан Алханов. Он сообщил о том, что Автурханова находится дома, с ней все в порядке. Татьяна Москалькова связалась с Аминой по телефону, связь была обеспечена из Надтеречного отдела полиции, уполномоченному позвонил сотрудник полиции Рамзан Яхъяевич, после чего передал трубку Амине.
«Она рассказала, что ее действительно задержали, но потом разобрались и отпустили, — рассказала Москалькова. — Голос ее звучал ровно, спокойно. Хотя само по себе это ни о чем не говорит».
Домой к Амине Автурхановой направлен уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев с четким указанием сфотографировать девушку в домашних условиях.
Об исчезновении Автурхановой стало известно 11 января. По словам источника«Новой», ее задержали 8 января и доставили в ОВД Старопромысловского района Чечни. После этого она перестала выходить на связь с родными.
Амина Автурханова — вдова Зелимхана Джабаева, человека, который был казнен в ночь с 26 на 27 января 2017 года в Грозном, на территории второго полка патрульно-постовой службы МВД РФ по Чеченской республике. Напомним, в ту ночь сотрудниками чеченской полиции были бессудно убиты как минимум 27 человек, которые были ранее задержаны в разных населенных пунктах республики по поздрению в причастности к незаконным вооруженным формированиям.